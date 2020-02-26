Путин поручил «перекрыть доступ» к сайтам с пропагандой наркотиков

МВД и Роскомнадзор должны «перекрыть доступ» к сайтам и страницам в социальных сетях, которые пропагандируют наркотики. Об этом на заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил президент России Владимир Путин.

«Обращаю ваше внимание: совместно с Роскомнадзором МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики», — сказал он.

Глава государства также призвал Госдуму и правительство «вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете».

«Госдумой был возвращён этот законопроект. Надо доработать», — добавил он.

Ранее в МВД заявили о создании в регионах подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете.

Осенью 2019 года Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Позднее МВД выступило с предложение ввести наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в сети.