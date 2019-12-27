МВД предложило ввести сроки за пропаганду наркотиков в сети

Короткая ссылка
МВД России предлагает ввести наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в интернете.
МВД предложило ввести сроки за пропаганду наркотиков в сети
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, предлагается также ввести наказание за это в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

В полиции уточнили, что под действие статьи не будут подпадать случаи распространения информации о потреблении и обороте «предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков».

Под действие также не будут подпадать случаи распространения в целях «осуществления профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников», а также представления такой информации для нуждающихся по медицинским показаниям граждан.

Другие виды противоправных действий в части незаконной пропаганды предлагается выделить в качестве административных нарушений.

Ранее в Министерстве внутренних дел предположили, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.

Также в Роскомнадзоре сообщили о блокировке с 2012 года около 14 тыс. сайтов с наркотическим контентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить