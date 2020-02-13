В МВД созданы подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в сети

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МВД создало и полностью укомплектовало в регионах подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Об этом сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Андрей Храпов.
В МВД созданы подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в сети
  • РИА Новости

«В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы», — цитирует ТАСС Храпова.

Он сообщил, что соответствующие подразделения начали работать.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что МВД готовит проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

Также 9 января в Госдуму был внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети.

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