В МВД созданы подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в сети
- РИА Новости
«В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы», — цитирует ТАСС Храпова.
Он сообщил, что соответствующие подразделения начали работать.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что МВД готовит проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.
Также 9 января в Госдуму был внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети.