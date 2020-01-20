В Госдуме рассказали о разработке новой стратегии антинаркотической политики

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что МВД готовит проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

По его словам, в новой стратегии будут учтены и рекомендации парламентариев по противодействию экономическим основам наркобизнеса.

Пискарёв отметил, что в конце минувшего года основные положения проекта документа утвердил на своём заседании Государственный антинаркотический комитет.

«Необходимо вслед за развивающимися технологиями оперативнее совершенствовать законодательство в части противодействия распространению наркотических средств, усиления ответственности за вовлечение в наркобизнес несовершеннолетних через интернет, и в том числе в его теневой части», — подчеркнул он в беседе с «Парламентской газетой».

Он уточнил, что среди предложений комитета — разработать меры по обращению в доход государства средств, получаемых наркодельцами от торговли наркотиками.

9 января в Госдуму был внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.