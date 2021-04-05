Вирусолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Вирусолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

«Те люди, кто переболел, тем прививаться не следует, на мой взгляд. Ваш иммунитет уже единожды справился с инфекцией, второй раз всегда будет проще, если он будет, а это всё-таки маловероятно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, иммунитет у переболевших выше по эффективности.

По словам Волчкова, прививка нужна тем, кто не переболел.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.