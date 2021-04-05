Путин подписал закон о госзащите гражданских служащих ВС
- РИА Новости
Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об административной ответственности за незаконное получение и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов, военных и лиц, подлежащих госзащите.
В декабре Путин подписал закон о неразглашении сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.