Путин подписал закон о госзащите гражданских служащих ВС

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной защите гражданских служащих вооружённых сил. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об административной ответственности за незаконное получение и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов, военных и лиц, подлежащих госзащите.

В декабре Путин подписал закон о неразглашении сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.