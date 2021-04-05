Путин подписал закон о госзащите гражданских служащих ВС

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Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной защите гражданских служащих вооружённых сил. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
Путин подписал закон о госзащите гражданских служащих ВС
  • РИА Новости

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об административной ответственности за незаконное получение и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов, военных и лиц, подлежащих госзащите.

В декабре Путин подписал закон о неразглашении сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

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