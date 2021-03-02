Кабмин поддержал проект о наказании за публикацию данных силовиков

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об административной ответственности за незаконное получение и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов, военных и лиц, подлежащих госзащите.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — отмечается в документе.

При этом не называются размеры предлагаемых санкций.

Проект ещё не внесён на рассмотрение Госдумы.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.