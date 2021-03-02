Кабмин поддержал проект о наказании за публикацию данных силовиков

Короткая ссылка
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об административной ответственности за незаконное получение и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов, военных и лиц, подлежащих госзащите.
Кабмин поддержал проект о наказании за публикацию данных силовиков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — отмечается в документе.

При этом не называются размеры предлагаемых санкций.

Проект ещё не внесён на рассмотрение Госдумы.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить