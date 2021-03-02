Кабмин поддержал проект о наказании за публикацию данных силовиков
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — отмечается в документе.
При этом не называются размеры предлагаемых санкций.
Проект ещё не внесён на рассмотрение Госдумы.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.