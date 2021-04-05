В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на краевое управление СК России.
Сообщение об отравлении учащихся 8—11-х классов поступило следственным органам в понедельник, 5 апреля. Одного ребёнка госпитализировали, остальным была оказана необходимая помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте совместно со специалистами межрегионального управления ФМБА работает следственно-оперативная группа.