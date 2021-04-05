В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе

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В Красноярском крае в городе Железногорске отравились 11 учащихся из Школы космонавтики. Одного ребёнка госпитализировали.
В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на краевое управление СК России.

Сообщение об отравлении учащихся 8—11-х классов поступило следственным органам в понедельник, 5 апреля. Одного ребёнка госпитализировали, остальным была оказана необходимая помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте совместно со специалистами межрегионального управления ФМБА работает следственно-оперативная группа.

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