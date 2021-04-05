Путин поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию с ценами на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для их возвращения к среднему по стране уровню.
Путин поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

«С учётом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в перечне поручений правительству, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил принять меры «по сокращению разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары» в регионах Дальнего Востока.

В январе российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительных 5 млрд рублей на льготные авиабилеты для жителей Дальневосточного федерального округа в 2021 году.

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