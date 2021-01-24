Мишустин утвердил выделение 5 млрд рублей на перелёты с Дальнего Востока

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительных 5 млрд рублей на льготные авиабилеты для жителей Дальневосточного федерального округа в 2021 году.
Мишустин утвердил выделение 5 млрд рублей на перелёты с Дальнего Востока
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург», — пояснили в правительстве.

Речь идёт в том числе о маршрутах в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

«Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперелётах смогут не менее 450 тыс. человек», — добавили в кабинете министров.

В конце декабря правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году.

Российский лидер Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.

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