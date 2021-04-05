В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Свердловской области выявили 141 случай COVID-19, рассказали в региональном оперштабе.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 83 192 заболевших. Число выздоровевших достигло 76 587. За последние 24 часа выписаны 152 человека.

Также стало известно, что в муниципалитетах Волгоградской области развернут дополнительные прививочные пункты, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

На данный момент в области работают 58 стационарных пунктов вакцинации. Также есть десять мобильных пунктов и 84 выездные бригады.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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