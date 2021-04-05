В Петербурге провели почти 12,6 тысячи тестов на COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
По номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 4 567 обращений.
С 5 октября на портале #мывместе зарегистрированы 1 464 петербургских волонтёра, из них обучение и аккредитацию прошли 1 160 человек.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.