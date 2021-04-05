В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
По факту выздоровления выписаны 11 пациентов.
«Под наблюдением находятся 637 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими», — отмечается в сообщении.
С начала пандемии в Севастополе заболели 13 398 жителей. Выздоровели — 12 348.
В городе продолжается вакцинация против коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Открыто 11 пунктов.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.