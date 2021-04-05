В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрировали 35 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По факту выздоровления выписаны 11 пациентов.

«Под наблюдением находятся 637 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими», — отмечается в сообщении.

С начала пандемии в Севастополе заболели 13 398 жителей. Выздоровели — 12 348.

В городе продолжается вакцинация против коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Открыто 11 пунктов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.