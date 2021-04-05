В Тамбовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Тамбовской области за сутки выявили 87 случаев COVID-19. Всего заболели 29 847 человек.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.

На госпитализации — 511 пациентов, в том числе 472 с пневмонией. Под медицинским наблюдением на карантине на дому находятся 2264 жителя.

В общей сложности из больниц выписаны 17 658 пациентов.

Также стало известно, что в Нижегородскую область поступило ещё 33,6 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, передаёт ИА «Время НН».

Всего в область поступило 217 363 комплектов вакцины. В регионе работает 108 прививочных пунктов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.