В Ставрополье прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19.
В Ставрополье прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего в регионе сделано 1 552 000 тестов на коронавирус.

За сутки выздоровели 35 заболевших. У 58 человек подтвердился диагноз.

«Защиту от инфекции помогает сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидпрофилактики также не стоит забывать», — заявил Владимиров.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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