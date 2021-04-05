В Ставрополье прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Всего в регионе сделано 1 552 000 тестов на коронавирус.
За сутки выздоровели 35 заболевших. У 58 человек подтвердился диагноз.
«Защиту от инфекции помогает сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидпрофилактики также не стоит забывать», — заявил Владимиров.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.