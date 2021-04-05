В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканский оперштаб.
Выздоровели 76 пациентов. Из тех, кто проходит лечение, 2587 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 409 — в состоянии средней тяжести, 82 — в тяжёлом.
Вакцинацию прошёл 48 221 житель, второй компонент получили 35 167.
Также стало известно, что в Приморском крае выявили 48 случаев коронавируса за последние 24 часа. Всего с начала пандемии заболели 42 613 человек, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный штаб.
Выписаны 32 жителя, всего — 39 477.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.