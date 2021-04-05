В Москве завершили набор добровольцев для испытаний «Спутника Лайт»
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- РИА Новости
«Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», — цитирует её ТАСС.
В Москве в испытаниях примут участие 3 тыс. человек. Все они прошли предварительный осмотр и получили инъекцию на базе десяти городских поликлиник.
В конце февраля в Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт».
17 февраля Минздрав России разрешил проведение международного клинического исследования третьей фазы «Спутника Лайт».
Третья фаза испытаний вакцины пройдёт в Москве и ОАЭ среди 6 тыс. добровольцев от 18 лет, ранее не проходивших вакцинацию «Спутником V» и не имеющих других противопоказаний.