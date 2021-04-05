Адвокат рассказал о сути обвинений главе департамента Минпромторга

Адвокат Алексей Ануфриенко рассказал о сути обвинений, предъявленных директору департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павлу Серватинскому.

По версии следствия, Серватинский единолично принял решение о продолжении предоставления субсидии ООО «Исток» на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов, несмотря на сообщения подчинённых о выявленных нарушениях. Он также не принял мер для возврата ранее перечисленных денежных средств.

«Следствие считает, что превышение Серватинским должностных полномочий повлекло за собой причинение тяжких последствий, выразившихся в невозврате Минпромторгу России необоснованно перечисленной ООО «Исток» субсидии в размере более 31 млн рублей», — цитирует адвоката обвиняемого ТАСС.

Глава департамента Минпромторга не признаёт свою вину.

1 апреля в Минпромторге подтвердили проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов.

Позднее Серватинскому предъявили обвинение в превышении полномочий. По решению суда он на два месяца заключён под стражу.