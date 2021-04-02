Главе департамента Минпромторга предъявили обвинение

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Директору департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павлу Серватинскому предъявили обвинение в превышении полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Следствие просит отправить его в СИЗО на два месяца.
Главе департамента Минпромторга предъявили обвинение
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»), на срок до 1 июня 2021 года», — сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

1 апреля в Минпромторге подтвердили проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов.

В июне 2020 года стало известно, что начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков был задержан по уголовному делу о получении взятки. В СК уточнили, что следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.

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