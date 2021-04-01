В Минпромторге подтвердили сообщения о следствии в отношении главы департамента

В Минпромторге подтвердили РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского.

«В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию», — заявили в министерстве.

Ранее источник ТАСС сообщил, что правоохранительные органы задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В июне 2020 года стало известно, что начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков был задержан по уголовному делу о получении взятки. В СК уточнили, что следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.