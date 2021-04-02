Суд в Москве арестовал главу департамента Минпромторга

Хамовнический суд Москвы принял решение на два месяца отправить в СИЗО директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), на срок до 1 июня», — сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Отмечается, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее сообщалось, что Серватинскому предъявили обвинение в превышении полномочий.