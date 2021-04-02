Суд в Москве арестовал главу департамента Минпромторга
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), на срок до 1 июня», — сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Отмечается, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
Ранее сообщалось, что Серватинскому предъявили обвинение в превышении полномочий.