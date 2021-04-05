В Благовещенске рассказали о состоянии пациента, прооперированного в ходе пожара

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Состояние пациента, который был прооперирован во время крупного пожара в кардиоцентре Амурской области, полностью соответствует послеоперационному периоду, сообщили в региональном Минздраве.
В Благовещенске рассказали о состоянии пациента, прооперированного в ходе пожара
  • РИА Новости
  • © Алена Балабаш / Главное управление МЧС России по Амурской области

«Отмечается некоторое улучшение в динамике состояния пациента, которому медики кардиоцентра проводили хирургическую операцию во время пожара. В целом его состояние соответствует послеоперационному периоду», — цитирует Интерфакс сообщение ведомства.

Ранее главный врач благовещенской клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии Александр Коротких рассказал, как проходила операция на сердце у пациента во время произошедшего в медцентре пожара.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил самоотверженных врачей Благовещенска от имени Минздрава страны.

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