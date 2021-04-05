В Благовещенске рассказали о состоянии пациента, прооперированного в ходе пожара
- РИА Новости
- © Алена Балабаш / Главное управление МЧС России по Амурской области
«Отмечается некоторое улучшение в динамике состояния пациента, которому медики кардиоцентра проводили хирургическую операцию во время пожара. В целом его состояние соответствует послеоперационному периоду», — цитирует Интерфакс сообщение ведомства.
Ранее главный врач благовещенской клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии Александр Коротких рассказал, как проходила операция на сердце у пациента во время произошедшего в медцентре пожара.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил самоотверженных врачей Благовещенска от имени Минздрава страны.