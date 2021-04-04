Патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Кураева сана
- РИА Новости
«Решение по делу №50-54-2020, согласно которому епархиальный суд признал запрещённого в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю», — говорится в резолюции патриарха.
Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана.
Отмечается, что на издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для «переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в своё время».
В декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине.
В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева.
Агейкин скончался 21 апреля 2020 года в возрасте 48 лет. Ранее у него обнаружили коронавирусную инфекцию.
Кураев посвятил его смерти пост в блоге, назвав священнослужителя «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».