Патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Кураева сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввёл мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов. Об этом говорится на сайте Московской городской епархии.

«Решение по делу №50-54-2020, согласно которому епархиальный суд признал запрещённого в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю», — говорится в резолюции патриарха.

Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана.

Отмечается, что на издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для «переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в своё время».

В декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине.

В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева.

Агейкин скончался 21 апреля 2020 года в возрасте 48 лет. Ранее у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

Кураев посвятил его смерти пост в блоге, назвав священнослужителя «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».