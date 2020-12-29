Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Кураева

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине.

«Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола», — говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии.

В епархии отметили, что протодиакон был трижды вызван в церковный суд и «лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья)».

После его четвёртого отказа прибыть на заседание церковный суд принял решение рассмотреть дело в заочном порядке.

«Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем города Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано», — добавили в епархии.

В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева после его слов о покойном настоятеле протоиерее Агейкине.

Агейкин скончался 21 апреля в возрасте 48 лет. Ранее у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

Кураев посвятил его смерти пост в блоге, назвав священнослужителя «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».