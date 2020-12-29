Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Кураева

Короткая ссылка
Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине.
Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Кураева
  • РИА Новости

«Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола», — говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии.

В епархии отметили, что протодиакон был трижды вызван в церковный суд и «лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья)».

После его четвёртого отказа прибыть на заседание церковный суд принял решение рассмотреть дело в заочном порядке.

«Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем города Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано», — добавили в епархии.

В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева после его слов о покойном настоятеле протоиерее Агейкине.

Агейкин скончался 21 апреля в возрасте 48 лет. Ранее у него обнаружили коронавирусную инфекцию. 

Кураев посвятил его смерти пост в блоге, назвав священнослужителя «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить