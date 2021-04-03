В России за сутки выявили 9021 случай коронавируса

В России в течение суток у 9021 человека подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев инфицирования достигло 4 572 077. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Днём ранее в России зарегистрировали 8792 случая.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 195 869 пациентов. За сутки выздоровели 9618 человек, накануне — 9832.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.