В России за сутки выявили 9021 случай коронавируса
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Днём ранее в России зарегистрировали 8792 случая.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 195 869 пациентов. За сутки выздоровели 9618 человек, накануне — 9832.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.
Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.