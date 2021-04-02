В России за сутки выявили 8792 случая коронавируса
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Днём ранее в России зарегистрировали 9169 случаев.
В течение суток умерли 400 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 383 пациента. Общее число летальных исходов — 99 633.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 4 186 251 пациент. За сутки выздоровели 9832 человека, накануне — 10 247.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.
Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.