В России за сутки выявили 8792 случая коронавируса

Короткая ссылка
В России в течение суток у 8792 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев инфицирования достигло 4 563 056. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 8792 случая коронавируса
  • © РИА Новости

Днём ранее в России зарегистрировали 9169 случаев.

В течение суток умерли 400 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 383 пациента. Общее число летальных исходов — 99 633.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 4 186 251 пациент. За сутки выздоровели 9832 человека, накануне — 10 247.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить