В России за сутки выявили 8792 случая коронавируса

В России в течение суток у 8792 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев инфицирования достигло 4 563 056. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Днём ранее в России зарегистрировали 9169 случаев.

В течение суток умерли 400 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 383 пациента. Общее число летальных исходов — 99 633.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 4 186 251 пациент. За сутки выздоровели 9832 человека, накануне — 10 247.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.