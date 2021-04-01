В России за сутки выявили 9169 случаев коронавируса
- РИА Новости
Днём ранее в России зарегистрировали 8275 случаев.
В течение суток умерли 383 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 408 пациентов. Общее число летальных исходов — 99 233.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 176 419 пациентов. За сутки выздоровели 10 247 человек, накануне — 10 176.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.
Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.