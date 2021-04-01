В России за сутки выявили 9169 случаев коронавируса

В России в течение суток у 9169 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев инфицирования достигло 4 554 264. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Днём ранее в России зарегистрировали 8275 случаев.

В течение суток умерли 383 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 408 пациентов. Общее число летальных исходов — 99 233.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 176 419 пациентов. За сутки выздоровели 10 247 человек, накануне — 10 176.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.