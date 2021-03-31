В России за сутки выявили 8275 случаев коронавируса

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В России в течение суток у 8275 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев достигло 4 545 095. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 8275 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Накануне в России зарегистрировали 8277 случаев.

В течение суток умерли 408 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 409 пациентов. Общее число летальных исходов — 98 850.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 166 172 пациента. За сутки выздоровели 10 176 человек, накануне — 9588.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что российские медики провели свыше 120,2 млн тестов на выявление коронавируса. 

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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