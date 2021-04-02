Песков сообщил об отсутствии у Путина побочных реакций после прививки
- РИА Новости
«Нет. Никаких симптомов нет», — сказал он РИА Новости.
Ранее Путин рассказал, что после прививки от коронавируса готовился к возможным побочным реакциям на препарат и на всякий случай положил градусник на тумбочку.
Президент сделал прививку 23 марта. Он привился первым компонентом вакцины.
Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.