Песков сообщил об отсутствии у Путина побочных реакций после прививки

У президента России Владимира Путина нет побочных реакций спустя десять дней после первого укола вакциной от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких симптомов нет», — сказал он РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что после прививки от коронавируса готовился к возможным побочным реакциям на препарат и на всякий случай положил градусник на тумбочку.

Президент сделал прививку 23 марта. Он привился первым компонентом вакцины.

Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.