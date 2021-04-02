Песков сообщил об отсутствии у Путина побочных реакций после прививки

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У президента России Владимира Путина нет побочных реакций спустя десять дней после первого укола вакциной от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков сообщил об отсутствии у Путина побочных реакций после прививки
  • РИА Новости

«Нет. Никаких симптомов нет», — сказал он РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что после прививки от коронавируса готовился к возможным побочным реакциям на препарат и на всякий случай положил градусник на тумбочку.

Президент сделал прививку 23 марта. Он привился первым компонентом вакцины.

Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.

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