В Госдуме прокомментировали штрафы Twitter

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко прокомментировал в беседе с RT штрафы в отношении Twitter.

«Взаимодействие может быть только одно — соблюдение требований российского законодательства. Все компании вне зависимости от формы собственности, от вида деятельности, в том числе и Twitter, находясь в российской юрисдикции и на российском тем более информационном поле, обязаны соблюдать наше законодательство. Мощный сигнал, который был подан Роскомнадзором, по замедлению скорости Twitter, очевидно, ещё не расслышан, поэтому следуют уже судебные иски. Никаких вариантов, кроме как соблюдать российское законодательство, нет. И это не обсуждается», — сказал депутат.

2 апреля суд оштрафовал Twitter по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на 2,4 млн рублей. Общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.

Ранее стало известно о двух штрафах в отношении Twitter: на 3,2 млн и на 3,3 млн рублей.