Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

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RT
Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям. Как сообщили в суде, компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей
  • Reuters

«Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП России («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством России») и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей», — сказали ТАСС в суде.

Ранее Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.

10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств.

Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.

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