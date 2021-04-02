Врач предостерёг от работы в течение дня в положении лёжа на диване

Врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов сообщил, что работать дома в кровати — в положении сидя или лёжа — может быть очень опасно для организма.

В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что длительное нахождение в неправильной позиции в рабочем состоянии приводит к напряжению определённых групп мышц и фасций, что может приводить к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

«Нарушается гармония всего мышечно-скелетного комплекса. В результате нарушается иннервация внутренних органов, возникают проблемы с внутренними органами», — предупреждает Владимир Фролов.

Врач уточнил, что это может быть причиной ухудшения зрения, возникновения проблем с психикой. Также это может приводить к депрессии, раздражительности, тревожности и хронической усталости.

«Категорически нельзя работать с кровати. Во-первых, это неестественно. Необходимо, чтобы позиция позвоночника была вертикальной. Должен быть стол, опора для локтей, необходимое расстояние до экрана. Это нужно очень серьёзно отслеживать», — сказал врач, отметив, что положения, при котором было бы допустимо работать в кровати без вреда для организма, не существует.

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