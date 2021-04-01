В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Кировской области зафиксировали 87 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

После выздоровления выписаны 315 человек.

В инфекционных госпиталях лечение проходят 1608 пациентов, дома — ещё 2568.

Также стало известно, что в Свердловской области зарегистрировали 135 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболевших с начала пандемии — 82 651.

Вылечились за сутки 145 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 76 тыс.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.

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