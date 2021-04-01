В доме устроившего стрельбу в Мытищах изъяли более 30 единиц оружия

В частном доме 61-летнего жителя подмосковных Мытищ, устроившего стрельбу 30 марта, изъяли 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, а также шашку и гранаты, сообщили в региональном главке СК России.

«К настоящему времени изъяты 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, подсчёт которых ещё не окончен, а также одна шашка с залпом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты», — говорится в пресс-релизе.

На территории коттеджа также были обнаружены два медведя, два крокодила и енот, которые содержались в вольерах и террариумах.

В ходе расследования будет проверена законность владения и содержания диких животных.

Ранее источник сообщил, что после ликвидации пожара в частном коттедже в Мытищах, откуда мужчина стрелял по сотрудникам МВД, ФСБ и Росгвардии, обнаружен большой склад оружия и боеприпасов.

Во вторник, 30 марта, на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.