Источник рассказал о крупном арсенале оружия в доме стрелка в Мытищах
- РИА Новости
«После проливки помещений найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
По его словам, после составления соответствующих актов всё оружие и боеприпасы направлены в лабораторию для проведения экспертизы.
Как пишет Life.ru, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал фото арсенала мытищинского стрелка.
В подмосковном посёлке «Новые Вешки» во вторник, 30 марта, на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.
61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.
К вечеру на верхних этажах коттеджа возникло возгорание, которое позже было ликвидировано.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов при стрельбе в подмосковных Мытищах.