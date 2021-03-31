Источник рассказал о крупном арсенале оружия в доме стрелка в Мытищах

Большой склад оружия и боеприпасов обнаружен после ликвидации пожара в частном коттедже в подмосковных Мытищах, откуда мужчина стрелял по сотрудникам МВД, ФСБ и Росгвардии.

«После проливки помещений найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

По его словам, после составления соответствующих актов всё оружие и боеприпасы направлены в лабораторию для проведения экспертизы.

Как пишет Life.ru, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал фото арсенала мытищинского стрелка.

В подмосковном посёлке «Новые Вешки» во вторник, 30 марта, на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.

К вечеру на верхних этажах коттеджа возникло возгорание, которое позже было ликвидировано.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов при стрельбе в подмосковных Мытищах.