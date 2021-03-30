В Мытищах ликвидировали открытое горение на месте перестрелки

Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в подмосковных Мытищах, где укрывался устроивший перестрелку местный житель.

РИА Новости

© Максим Блинов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. «Ликвидация открытого горения на 60 кв. м», — сказал собеседник. Ранее стало известно, что группы спецназа покидают место перестрелки в подмосковных Мытищах.