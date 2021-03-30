Бастрыкин поставил на контроль дело о стрельбе в Мытищах

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов при стрельбе в подмосковных Мытищах.
Бастрыкин поставил на контроль дело о стрельбе в Мытищах
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«Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Московской области по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК Российской Федерации)», — приводит ТАСС слова официального представителя регионального СК Светлана Петренко.

Она отметила, что специальная операция на месте происшествия продолжается.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД в подмосковном посёлке Вешки городского округа Мытищи.

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