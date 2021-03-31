В Росгвардии оценили действия спецназа в Мытищах
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«Операция была профессиональна. Все действия были правильными», — цитирует его ТАСС.
Грибакин также отметил, что раненный в ходе спецоперации сотрудник Росгвардии уже поправляется.
Отдельно представитель ведомства подчеркнул, что в ходе операции никакая артиллерия не применялась.
30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.
61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.