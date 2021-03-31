В Росгвардии оценили действия спецназа в Мытищах

Короткая ссылка
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал действия спецподразделений по обезвреживанию мужчины, устроившего стрельбу в коттеджном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах.
В Росгвардии оценили действия спецназа в Мытищах
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Операция была профессиональна. Все действия были правильными», — цитирует его ТАСС.

Грибакин также отметил, что раненный в ходе спецоперации сотрудник Росгвардии уже поправляется.

Отдельно представитель ведомства подчеркнул, что в ходе операции никакая артиллерия не применялась.

30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить