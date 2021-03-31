В Росгвардии оценили действия спецназа в Мытищах

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал действия спецподразделений по обезвреживанию мужчины, устроившего стрельбу в коттеджном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах.

«Операция была профессиональна. Все действия были правильными», — цитирует его ТАСС.

Грибакин также отметил, что раненный в ходе спецоперации сотрудник Росгвардии уже поправляется.

Отдельно представитель ведомства подчеркнул, что в ходе операции никакая артиллерия не применялась.

30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.