Росгвардия сообщила о состоянии раненного при штурме в Мытищах спецназовца

Жизни пострадавшего при стрельбе в Мытищах спецназовца ничего не угрожает. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, он находится в ЦРБ Лобни.

«Раненный в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что в настоящий момент сотрудника переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. «Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает», — добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что группы спецназа покидают место перестрелки в подмосковных Мытищах.