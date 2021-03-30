Росгвардия сообщила о состоянии раненного при штурме в Мытищах спецназовца

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Жизни пострадавшего при стрельбе в Мытищах спецназовца ничего не угрожает. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, он находится в ЦРБ Лобни.

«Раненный в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в настоящий момент сотрудника переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии.

«Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что группы спецназа покидают место перестрелки в подмосковных Мытищах.

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