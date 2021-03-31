В Росгвардии рассказали о стрелке в Подмосковье

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что мужчина, устроивший стрельбу по силовикам в подмосковном посёлке Новые Вешки, никогда не владел частным охранным предприятием.

«Он никогда не был владельцем или руководителем ЧОП. Соответствующая лицензия ему никогда не выдавалась», — приводит его заявление ТАСС.

Также Грибакин рассказал, что указанный гражданин имел судимость в 1976 году, при этом в соответствии с действующим законодательством его судимость была погашена.

«Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в соответствующих разрешениях на законное хранение шести единиц оружия», — заявил он.

По его словам, разрешения были выданы с соблюдением требований законодательства.

30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.