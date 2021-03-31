В Росгвардии рассказали о стрелке в Подмосковье
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«Он никогда не был владельцем или руководителем ЧОП. Соответствующая лицензия ему никогда не выдавалась», — приводит его заявление ТАСС.
Также Грибакин рассказал, что указанный гражданин имел судимость в 1976 году, при этом в соответствии с действующим законодательством его судимость была погашена.
«Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в соответствующих разрешениях на законное хранение шести единиц оружия», — заявил он.
По его словам, разрешения были выданы с соблюдением требований законодательства.
30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.
61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.