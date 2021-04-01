Диетолог рассказала о полезных для печени продуктах

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Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала о полезных для печени продуктах.
Диетолог рассказала о полезных для печени продуктах
  • РИА Новости

«Что для печени нужно, что для неё полезно — это в первую очередь белок, белковые продукты, белки животного происхождения, конечно, не содержащие насыщенных жиров в большом количестве», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила эксперт, это могут быть мясо курицы, индейки и кролика. По словам Аплетаевой, лучше всего, чтобы это были высокобелковые продукты с низким содержанием насыщенных жиров.

Диетолог также советует добавлять в рацион растительные масла, которые содержат жирные кислоты.

Свинину и баранину, по мнению Аплетаевой, в рацион следует включать ограниченно, особенно при заболеваниях печени.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по употреблению растительных масел.

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