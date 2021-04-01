В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Крыму зарегистрировали 79 случаев COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Всего с начала пандемии на полуострове заболели 37 712 человек, выздоровели 35 418, в том числе 165 — за прошедшие сутки.

Также стало известно, что в Мурманской области более 30% жителей имеют иммунитет к COVID-19, передаёт Nord-News. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в рамках III международной онлайн-сессии «Баренцев/Евро-Арктический регион против коронавируса».

По его словам, имеющийся у населения иммунитет и массовая прививочная кампания позволят не вводить новых ограничений на территории региона.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.