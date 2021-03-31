Число людей с признаками отравления на Ставрополье выросло до 155

Более 150 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в Минераловодском городском округе Ставрополья, проинформировали в СК России по региону.

«По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся — ротавирус и норовирус», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту госпитализации жителей села Марьины Колодцы с признаками кишечного расстройства.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что более 100 жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье обратились за медицинской помощью после отравления.

30 марта на Ставрополье 55 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства. Вследствие массового отравления и госпитализации жителей с признаками кишечного расстройства возбуждено уголовное дело.