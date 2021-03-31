На Ставрополье рассказали подробности об отравлении более 100 человек

Более 100 жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье обратились за медицинской помощью после отравления, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Как докладывают медики, серьёзной угрозы для здоровья людей нет. Из 107 обратившихся за медпомощью госпитализированы десять человек. Местная администрация организовала подвоз воды...» — написал глава региона в Instagram.

Отмечается, что на водоводе усиливают хлорирование, а в лабораториях завершается анализ проб воды, которые были взяты сразу после инцидента.

«Скоро получим окончательный анализ. Пока вода — главный «подозреваемый», — добавил губернатор.

Ранее на Ставрополье 55 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства. Вследствие массового отравления и госпитализации жителей с признаками кишечного расстройства возбуждено уголовное дело.