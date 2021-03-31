На Ставрополье рассказали подробности об отравлении более 100 человек

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Более 100 жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье обратились за медицинской помощью после отравления, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
На Ставрополье рассказали подробности об отравлении более 100 человек
  • РИА Новости

«Как докладывают медики, серьёзной угрозы для здоровья людей нет. Из 107 обратившихся за медпомощью госпитализированы десять человек. Местная администрация организовала подвоз воды...» — написал глава региона в Instagram.

Отмечается, что на водоводе усиливают хлорирование, а в лабораториях завершается анализ проб воды, которые были взяты сразу после инцидента.

«Скоро получим окончательный анализ. Пока вода — главный «подозреваемый», — добавил губернатор.

Ранее на Ставрополье 55 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства. Вследствие массового отравления и госпитализации жителей с признаками кишечного расстройства возбуждено уголовное дело.

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