На Ставрополье возбудили дело из-за массового пищевого отравления

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело из-за госпитализации жителей села Марьины Колодцы с признаками кишечного расстройства, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
На Ставрополье возбудили дело из-за массового пищевого отравления
  • РИА Новости

«Следственный отдел по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в пресс-релизе.

Предварительно госпитализированным поставлен диагноз «острый гастроэнтерит».

Ранее сообщалось, что в участковую больницу села в Минеральных Водах обратились 55 граждан с признаками кишечного расстройства, из них 30 детей.

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