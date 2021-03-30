На Ставрополье возбудили дело из-за массового пищевого отравления

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело из-за госпитализации жителей села Марьины Колодцы с признаками кишечного расстройства, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«Следственный отдел по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в пресс-релизе.

Предварительно госпитализированным поставлен диагноз «острый гастроэнтерит».

Ранее сообщалось, что в участковую больницу села в Минеральных Водах обратились 55 граждан с признаками кишечного расстройства, из них 30 детей.