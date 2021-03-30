На Ставрополье возбудили дело из-за массового пищевого отравления
- РИА Новости
«Следственный отдел по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в пресс-релизе.
Предварительно госпитализированным поставлен диагноз «острый гастроэнтерит».
Ранее сообщалось, что в участковую больницу села в Минеральных Водах обратились 55 граждан с признаками кишечного расстройства, из них 30 детей.