В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 42 369 жителей. Выписаны 37 232.
В стационаре с коронавирусом находятся 1164 пациента, на дому лечение проходит 1651.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 20 418 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
За 30 марта в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 15 825 вызовов.
Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной.