В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 107 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 42 369 жителей. Выписаны 37 232.

В стационаре с коронавирусом находятся 1164 пациента, на дому лечение проходит 1651.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 20 418 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За 30 марта в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 15 825 вызовов.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить