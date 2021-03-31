В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 107 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 42 369 жителей. Выписаны 37 232.

В стационаре с коронавирусом находятся 1164 пациента, на дому лечение проходит 1651.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 20 418 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За 30 марта в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 15 825 вызовов.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной.