Вирусолог рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной.

«В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, некоторые заболевания можно перенести в скрытой форме, без симптомов.

«Вирус — внутриклеточный паразит. Он может жить только внутри живой клетки. Поэтому скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам. Мы приобретаем нестерильный иммунитет, а вирус сохраняется как вид», — отметил он.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.