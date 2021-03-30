Вирусолог рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной

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Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной.
Вирусолог рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной
  • Reuters

«В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, некоторые заболевания можно перенести в скрытой форме, без симптомов.

«Вирус — внутриклеточный паразит. Он может жить только внутри живой клетки. Поэтому скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам. Мы приобретаем нестерильный иммунитет, а вирус сохраняется как вид», — отметил он.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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