На Ставрополье более 100 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства
- РИА Новости
«Госпитализированы десять человек, из них семь детей», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ставропольского Минздрава.
По данным ведомства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
На сайте управления Роспотребнадзора сообщается, что по результатам лабораторных исследований в биологическом материале от пациентов выявлен генетический материал возбудителей кишечных вирусных инфекций (норо- и ротавирусов), в одной пробе воды обнаружен генетический материал норовирусов.
На данный момент организованы необходимые противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции.
Минздрав Ставропольского края сообщает, что в округе развернут инфекционный госпиталь.
Ранее на Ставрополье 55 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства. Вследствие массового отравления и госпитализации жителей с признаками кишечного расстройства возбуждено уголовное дело.