На Ставрополье более 100 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства

Короткая ссылка
Число пациентов, обратившихся в больницу в Минераловодском городском округе на Ставрополье с признаками кишечного расстройства, выросло до 107.
На Ставрополье более 100 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства
  • РИА Новости

«Госпитализированы десять человек, из них семь детей», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ставропольского Минздрава.

По данным ведомства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

На сайте управления Роспотребнадзора сообщается, что по результатам лабораторных исследований в биологическом материале от пациентов выявлен генетический материал возбудителей кишечных вирусных инфекций (норо- и ротавирусов), в одной пробе воды обнаружен генетический материал норовирусов.

На данный момент организованы необходимые противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции.

Минздрав Ставропольского края сообщает, что в округе развернут инфекционный госпиталь.

Ранее на Ставрополье 55 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства. Вследствие массового отравления и госпитализации жителей с признаками кишечного расстройства возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить