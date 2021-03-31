На Ставрополье более 100 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства

Число пациентов, обратившихся в больницу в Минераловодском городском округе на Ставрополье с признаками кишечного расстройства, выросло до 107.

«Госпитализированы десять человек, из них семь детей», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ставропольского Минздрава.

По данным ведомства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

На сайте управления Роспотребнадзора сообщается, что по результатам лабораторных исследований в биологическом материале от пациентов выявлен генетический материал возбудителей кишечных вирусных инфекций (норо- и ротавирусов), в одной пробе воды обнаружен генетический материал норовирусов.

На данный момент организованы необходимые противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции.

Минздрав Ставропольского края сообщает, что в округе развернут инфекционный госпиталь.

Ранее на Ставрополье 55 человек обратились в больницу из-за кишечного расстройства. Вследствие массового отравления и госпитализации жителей с признаками кишечного расстройства возбуждено уголовное дело.