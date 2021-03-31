Кабмин продлил упрощённый порядок регистрации безработных

Российское правительство приняло решение о продлении упрощённого порядка регистрации безработных.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В сообщении отмечается, что «решения будут принимать руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда».

Дистанционный формат работы подразумевает регистрацию безработных граждан через портал «Работа в России» и оформление материальных пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем. Это означает, что соискателям не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя.

Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу, сообщается на сайте кабмина.

Ранее Минтруд России назвал число зарегистрированных безработных.