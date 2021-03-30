В аэропорту Екатеринбурга заработал пункт вакцинации от COVID-19

В аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

Сделать прививку можно на первом этаже терминала внутренних авиалиний в будние дни с 13:00 до 19:00.

Как заявил заведующий здравпунктом аэропорта Сергей Копылов, в пункте вакцинации можно ввести оба компонента препарата.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.