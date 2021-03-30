В аэропорту Екатеринбурга заработал пункт вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.
Сделать прививку можно на первом этаже терминала внутренних авиалиний в будние дни с 13:00 до 19:00.
Как заявил заведующий здравпунктом аэропорта Сергей Копылов, в пункте вакцинации можно ввести оба компонента препарата.
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